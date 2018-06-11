Убил его: легендарный Тайсон отметился мерзкой выходкой

Легенда бокса в супертяжелом весе Майк Тайсон отличился во время пресс-конференции по случаю принятия новых членов в Международный зал боксёрской славы.

"Железный Майк" плеснул водой в своего бывшего промоутера Дона Кинга.

По словам Тайсона, Кинг убил его, как боксера.

"Он дотронулся до меня, похлопал меня по плечу. Он говорит, что он якобы мой друг, но на самом деле это все пустой треп… Сегодня я отпустил эту ситуацию", - приводит слова Тайсона Vringe.com.

Майк Тайсон один из самых известных боксеров-тяжеловесов. Американец был олимпийским чемпионом среди юниоров, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе среди профессионалов, лидером рейтинга р4р (вне независимости от весовой категории) и всегда отличался своими скандальными выходками как на ринге, так и за его пределами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталия Кличко приняли в Международный зал боксёрской славы.