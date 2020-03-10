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10 марта • обновлено в 22:56
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Майк Тайсон нокаутировал Эминема и похвастался видео

3.3т
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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в новом клипе американского рэпера Эминема на песню Godzilla отправил знаменитого артиста в глубокий нокаут.

"Здорово провел время, отправив в нокаут Эминема в его новом клипе. То, что вы с Доктором Дре все еще делаете великие дела, действительно вдохновляет", — похвастался отрывком из видео 53-летний Тайсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон признался, что однажды, вернувшись домой, обнаружил жену в постели с Брэдом Питтом. Супруги в тот момент находились в процессе развода, но иногда встречались. Это случилось в конце 80-х, Тайсон и Робин Гивенс находились в процессе развода, но регулярно встречались и были близки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Майк Тайсон Эминем
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