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28 марта • обновлено в 23:54
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Майк Тайсон назвал реальную причину поражения Уайлдера и дал ему совет

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Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает, что причиной поражения его соотечественника Деонтея Уайлдера в реванше с Тайсоном Фьюри стала провальная психологическая подготовка.

Уайлдер - Фьюри

Уайлдер - Фьюри

"Вайлдеру сейчас тяжело. Он готов сдаться: „О, моей карьере пришёл конец. О, боже, я хочу умереть!“ Х**ня всё это. Чувак, пора повзрослеть! Дерись до последнего. Дерись, пока можешь драться. Знаете, Уайлдер реально дрался в реванше не так, как в первом бою. В 2018 году он верил в то, что может победить. А в этот раз он вышел в ринг словно зомби. В нём не было ничего живого: не только изюминки, в нём даже жизни не было. Знаете, думаю, он просто был уже не тем бойцом, который выходил драться с Фьюри в первый раз ..." – цитирует Тайсона vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 февраля британец Фьюри победил Уайлдера в бою-реванше и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок знаменитых боксеров состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке техническим нокаутом.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Майк Тайсон
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