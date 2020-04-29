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29 апреля • обновлено в 23:58
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Майк Тайсон под кайфом избил семерых проституток

3.6т
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Легендарный американский боксер Майк Тайсон описал худший момент в своей жизни.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

"Я лежал на кровати в гостиничном номере. Всегда старался сделать так, чтобы я оставался не один: рядом должна быть хотя бы проститутка, хотя бы собака. Я лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, со мной мой кокаин, мои таблетки для потенции, моя марихуана, мой Hennessy. Это была низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, я думал, что эти женщины хотят ограбить меня, хотят подставить. Я начал избивать их. Все было как в темноте, но у моего поступка была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души", - приводит слова Тайсона The Sun.

По слова боксера, он очень рад, что выжил.

"Странно, что мое сердце не разорвалось на части. Больше никакого кокаина. С тех пор – никакого кокаина", – заявил Железный Майк.

Ранее Тайсон признался, что во времена молодости не мог контролировать свое либидо и устраивал оргии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон в новом клипе американского рэпера Эминема на песню Godzilla отправил знаменитого артиста в глубокий нокаут.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Майк Тайсон
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В период депрессии Тайсон ощутил себя украинцем и почувствовал сильное желание ехать на работу в Польшу. Виагра виновата во всем...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кокс ничто,марафет-все?
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Roma Roma
Roma Roma
Сташинский Богдан, тебе что скучно? Ну в каждую дырку лезешь!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
обоз пропогандирует наркоту? или как понимать сие письмо
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