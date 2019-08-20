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"Люди будут пугаться": Усик рассказал об авторитете в команде

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Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик во время общения со своими фанатами в Instagram ответил на вопрос о команде, которая помогает ему в подготовке к дебюту в хевивейте.

"На данный момент здесь со мной (в США - Ред.) находятся три человека. Это Сергей Лапин, Максим Козаков и Юрий Иванович... Фамилию говорить не буду, она очень известная, люди будут пугаться. Это очень серьезный авторитет", - сказал Усик.

Александр Усик

Александр Усик

Как стало известно, Усик имел в виду тренера Юрия Ткаченко. С ним спортсмен сотрудничал еще во времена выступлений в любительском боксе. Ткаченко готовил Усика также и к победному бою против Белью.

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Напомним, Александр Усик в США ведет подготовку к дебютному поединку в супертяжелом дивизионе. Согласно официальной информации бой пройдет 12 октября в Чикаго. Соперник украинца пока не утвержден.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик бросил вызов известному российскому боксеру-супертяжеловесу.

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Персона
Александр Усик
Место
США
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