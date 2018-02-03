Лучший боксер мира "умыл" россиян, произнеся речь в Сочи на украинском языке: эффектное видео

Украинский чемпион мира и Европы Александр Хижняк, который признан лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году, произнес речь на торжественном мероприятии в Сочи на украинском языке.

"Чрезвычайно приятно быть на этом форуме, среди лучших боксеров мира. Очень приятно представлять свою страну не только в этом зале, но и на различный рингах по всему миру. Хотелось бы поблагодарить своего отца, тренера, за постоянную поддержку и помощь. Спасибо всем тем, кто считает меня достойным этой награды", - отметил 22-летний полтавчанин.

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Такой поступок соотечественника вызвал восторг у болельщиков.

Отметим, что последний раз такую награду из украинцев получал Александр Усик, в 2011 году.

Напомним, что Хижняк выиграл чемпионат Украины U-22, взрослый чемпионат Украины, чемпионат Европы U-22, взрослый чемпионат Европы и чемпионат мира в категории до 75 кг, а также получил награду, как лучший боксер мирового первенства вне зависимости от весовой категории.