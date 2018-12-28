''Лучше было умереть'': Кличко откровенно рассказал о своей карьере

Легендарный боксер Владимир Кличко вспомнил свой первый поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе против Криса Берда.

Украинец победил в 12-раундовом поединке, дважды отправив соперника в нокдаун.

"Мне было 24. Я помню, как выходил на ринг, думая, что это мой вечер, а не чей-то другой. Мне лучше было умереть, чем проиграть тогда. В конце концов после поединка я поднял этот титул – титул чемпиона мира", - сказал Кличко в интервью vRINGe VISION.

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