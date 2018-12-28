''Лучше было умереть'': Кличко откровенно рассказал о своей карьере

Легендарный боксер Владимир Кличко вспомнил свой первый поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе против Криса Берда.
Украинец победил в 12-раундовом поединке, дважды отправив соперника в нокдаун.
"Мне было 24. Я помню, как выходил на ринг, думая, что это мой вечер, а не чей-то другой. Мне лучше было умереть, чем проиграть тогда. В конце концов после поединка я поднял этот титул – титул чемпиона мира", - сказал Кличко в интервью vRINGe VISION.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко выразил желание возобновить профессиональную карьеру. Об этом рассказал промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа Эдди Хирн.
Легендарный Владимир Кличко назвал свое поражение от Кори Сандерса одним из ключевых моментов своей карьеры. По признанию бывшего чемпиона мира, после этого он всерьез увлекся гольфом, благодаря которому улучшил свои боксерские навыки.
На данный момент Кличко является новым членом Попечительного совета Фонда Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для детей. Почетную миссию на украинского спортсмена возложили 29 ноября во время заседания совета директоров в Ньоне (Швейцария).