"Лоу-кик – тыдыщ!" Усик рассказал, как избил на улице хулиганов

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC по боксу Александр Усик (14-0, 11 КО) рассказал о том, как проучил уличных хулиганов.

"В 2008 году группа людей хотела нас побить. У них не вышло, потому что мы их втроем побили. Их человек десять было. Получили они "харе" от нас… Нашего толкнули и еще и начали кричать:

- Ты че тут ходишь такой, фраер? Сейчас пойдешь нам сигареты покупать, зажигалку, еще что-то

- Ребята, идите отдыхайте, че вы лезете к нам? - Ты кто такой вообще, мышь? Сядь, рот закрой

- Чего вы так ведете себя? Бессмертные что ли? - Закрой свой рот или я тебе его порву

...знаете, как в кино. Ну, они и получили. Ногами. Лоу-кик – тыдыщ!", - эмоционально признался Александр в интервью Youtube-каналу "От души в душу".

Как сообщал "Обозреватель", Александр Усик получил травму в ходе подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса с Муратом Гассиевым.