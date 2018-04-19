"Лоу-кик – тыдыщ!" Усик рассказал, как избил на улице хулиганов

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC по боксу Александр Усик (14-0, 11 КО) рассказал о том, как проучил уличных хулиганов.
"В 2008 году группа людей хотела нас побить. У них не вышло, потому что мы их втроем побили. Их человек десять было. Получили они "харе" от нас… Нашего толкнули и еще и начали кричать:
- Ты че тут ходишь такой, фраер? Сейчас пойдешь нам сигареты покупать, зажигалку, еще что-то
- Ребята, идите отдыхайте, че вы лезете к нам?
- Ты кто такой вообще, мышь? Сядь, рот закрой
- Чего вы так ведете себя? Бессмертные что ли?
- Закрой свой рот или я тебе его порву
...знаете, как в кино. Ну, они и получили. Ногами. Лоу-кик – тыдыщ!", - эмоционально признался Александр в интервью Youtube-каналу "От души в душу".
Как сообщал "Обозреватель", Александр Усик получил травму в ходе подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса с Муратом Гассиевым.