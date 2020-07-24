Лопес: я завтракаю такими стариками, как Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес ответил Василию Ломаченко, который сказал ему возвращаться в зал и готовиться к бою.

"Ломаченко даже не знает английский язык. Он может сказать только "привет", "да", "спасибо", "очень сильно". Мне кажется, что когда я наезжаю на Дэвина Хэйни, Ломаченко, Хосе Рамиреса и других, то они просто не знают, как достойно мне ответить. Ломаченко сказал мне: "Парень, возвращайся в зал. Готов провести бой даже у тебя во дворе". Это немного печально, ведь можно было придумать что-то получше. К примеру: "Я чмокну тебя в лоб, мальчик". Так было бы лучше. В любом случае, я завтракаю такими стариками, как Ломаченко", – заявил Лопес в интервью на YouTube-канале Fighthype.

Напомним, что ранее американец снял видео возле арены "Мэдисон-сквер-гарден", на которой 30 мая должен был пройти его бой против Василия, и сказал украинцу принести туда свои пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум объявил новую дату боя Ломаченко и Лопеса.