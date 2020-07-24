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Лопес: я завтракаю такими стариками, как Ломаченко

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
2,2 т.
Теофимо Лопес заявил, что завтракает такими стариками, как Ломаченко

Теофимо Лопес заявил, что завтракает такими стариками, как Ломаченко.

Американский боксер Теофимо Лопес ответил Василию Ломаченко, который сказал ему возвращаться в зал и готовиться к бою.

"Ломаченко даже не знает английский язык. Он может сказать только "привет", "да", "спасибо", "очень сильно". Мне кажется, что когда я наезжаю на Дэвина Хэйни, Ломаченко, Хосе Рамиреса и других, то они просто не знают, как достойно мне ответить. Ломаченко сказал мне: "Парень, возвращайся в зал. Готов провести бой даже у тебя во дворе". Это немного печально, ведь можно было придумать что-то получше. К примеру: "Я чмокну тебя в лоб, мальчик". Так было бы лучше. В любом случае, я завтракаю такими стариками, как Ломаченко", – заявил Лопес в интервью на YouTube-канале Fighthype.

Напомним, что ранее американец снял видео возле арены "Мэдисон-сквер-гарден", на которой 30 мая должен был пройти его бой против Василия, и сказал украинцу принести туда свои пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум объявил новую дату боя Ломаченко и Лопеса.

Ломаченко - ЛопесВасилий ЛомаченкоТеофимо Лопес
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