Лопес высказался о срыве боя с Ломаченко

Теофимо Лопес заявил, что его поединок против Василия Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится.

"Этот бой состоится. Такие вещи иногда занимают больше времени, чем хотелось бы, но именно поэтому они и называются "переговорами". Придурки", – написал Лопес на своей странице в Twitter.

Лопес заявил, что бой с Ломаченко состоится Twitter Теофимо Лопеса

Напомним, что поединок Лопеса и Ломаченко оказался под угрозой срыва после того, как американец якобы отказался от предложенного ему гонорара в размере 1,2 миллиона долларов. Позже эту ситуацию прокомментировали промоутеры Эдди Хирн и Боб Арум, а также менеджер Теофимо Дэвид Макуотер.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Ломаченко нашли боксера, который может заменить Лопеса в случае его отказа от боя.