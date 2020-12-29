Лопес вступил в перепалку с полицейским, потребовавшим реванш с Ломаченко. Видео

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес поспорил с полицейским во время одного из вечеров бокса после того, как тот призвал его провести реванш с Василием Ломаченко.

На YouTube-канале JR Fights появился ролик, на котором видно, как американец общался с журналистами и в какой-то момент услышал, что к нему кто-то обратился. Один из копов, работавших на мероприятии сказал, что хочет увидеть повторный поединок между боксерами.

Лопес был крайне недоволен этим фактом и не смог сдержать эмоции. Он заявил, что готов драться с любым соперником.

Напомним, что Ломаченко сенсационно проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. После поединка Теофимо сказал, что не даст реванш Василию, поскольку тот сам исключил этот пункт из их контракта. В своем первом интервью после поражения украинец объяснил, почему в соглашении не было этой опции, и рассказал, сколько еще раз им с Лопесом нужно выйти на ринг, чтобы выявить сильнейшего боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко заявил, что если Теофимо считает себя "настоящим" чемпионом, то он должен доказать это.