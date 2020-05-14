Лопес сообщил о срыве боя с Ломаченко

Михаил Морозов Бокс 11:12, 14.05.2020 Обновлено: 11:39, 14.05.2020

Американский боксер Теофимо Лопес, который должен был стать следующим соперником Василия Ломаченко, сообщил, что бой против украинца не состоится из-за закрытия границ.

"Сообщаю всем, что бой против Ломаченко не состоится, поскольку он находится в Украине. Из-за закрытия границ он не сможет прибыть в США. Мы попытались устроить поединок против Девина Хэйни, но ответа от его представителей так и не получили. Что касается 15 лучших боксеров по версии IBF в моей весовой категории, то большинство из них находятся за пределами США. Это бесит", – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fighthype.

Теофимо Лопес

Напомним, что ранее американец заявлял, что откажется от боя с Ломаченко, если на нем не будут присутствовать зрители.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес назвал главную фишку украинского боксера.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Все против всех, или Украина с нуля

"За диваном отсидишься?" Соколова нецензурно обратилась к Усику

В селе в Одесской области построят уникальную площадь с летним кинотеатром

Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в ОРДЛО

Саакашвили хочет расторгнуть соглашение Украины с МВФ