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13 апреля • обновлено в 20:09
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Лопес сделал новый выпад в адрес Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову

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Американский боксер Телофимо Лопес признался, что испытывает личную неприязнь к своему будущему сопернику Василию Ломаченко.

По словам чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе, он собирается нокаутировать украинца в бою за звание лучшего в дивизионе.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

"Собираюсь получить удовольствие от того, что вырублю его. И у меня не будет ни малейшего сожаления по этому поводу. Это личное. Мне просто не нравится Ломаченко. Не могу дождаться того дня, когда отобью ему голову. Есть люди, которые раздражают мне одним лишь своим присутствием в одной комнате со мной. Я видел, как он относится к другим людям. И подумал что-то вроде: "Хочу лично ему вмазать", – цитирует Лопеса BoxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес назвал слабость соперников Василия Ломаченко главной причиной впечатляющей победной серии украинского боксера.

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Лопес" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Если Лопес макнет в дерьмо этот ватно-рпцшный кусок гов.на - буду аплодировать стоя.
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