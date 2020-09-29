Лопес рассказал, на что поставит деньги перед боем с Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес поставит деньги на то, что ему удастся нокаутировать Василия Ломаченко до окончания третьего раунда их поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На YouTube-канале Fighthype.com появилось видео общения американца с подписчиками. Один из зрителей спросил, в каком раунде Лопес нокаутирует своего соперника.

"Бой не продлится и трех раундов. И я ставлю на это свои деньги", – ответил Теофимо.

Напомним, что чемпионский поединок между боксерами состоится 17 октября в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand" при пустых трибунах. У Ломаченко 14 побед и 1 поражение в 15 боях, 10 из которых были добыты досрочно, а Лопес выиграл все свои 15 поединков (12 нокаутом).

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита противостояния за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.