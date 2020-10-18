Лопес признался, что сказал Ломаченко после боя

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) после боя подошел к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) и извинился перед ним.

Также Лопес поблагодарил за работу Анатолию Ломаченко, сказав ему, что это был отличный бой.

"Я подошел к Ломе и сказал ему: "Извини. В общем, извини, но дело сделано", – признался Лопес на пресс-конференции.

По словам американца, сразу после гонга он понимал, что выиграл бой.

"Но украинец только улыбался и смеялся. Люди говорили, что он – номер один pound-for-pound, но я перебоксировал его", – заявил Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.