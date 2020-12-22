Лопес послал Ломаченко на три буквы после слов украинца о непроигрыше

Михаил Морозов Бокс 13:00, 22.12.2020

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес жестко отреагировал на слова украинца Василия Ломаченко, который заявил, что не согласен с поражением в их бою.

В коротком интервью YouTube-каналу iFL TV американец заявил, что наш соотечественник знает о том, что проиграл поединок. По словам Теофимо, Василию тяжело принять этот результат, поскольку он почти не проигрывал на протяжении своей аматорской и профессиональной карьеры.

"Пошел ты на х**. Честно, я не знаю, что тут еще можно сказать. Извиняюсь за нецензурные выражения. Оправдания Ломаченко? Он знает, что проиграл. Сейчас он очень взбешен и пытается найти, к чему бы можно было придраться. Мы сейчас говорим о человеке, который за всю свою карьеру проиграл два или три боя из 500. Я думаю, что ему будет непросто проглотить эту пилюлю", – считает Лопес.

Напомним, что Ломаченко не согласился с результатом поединка против Теофимо и сказал, что судьи были необъективными в своем решении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопеса и Тайсона Фьюри назвали лучшими боксерами 2020 года.

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