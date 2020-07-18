Лопес показал, как готовится к бою с Ломаченко

Обладатель титиула IBF в легком весе Теофимо Лопес показал часть своей подготовки к объединительному поединку против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) .

Американский боксер опубликовал видео во время прямого эфира в Instagram, запись которого у себя на сайте выложил авторитетный ресурс FightHype.com.

После небольшой разминки 22-летний уроженец Бруклина поработал с гантелями на бицепс, а также поотжимался от пола. Кроме того, Лопес переодически подходил к камере и самодовольно позировал, сообщив подписчикам, что сбросил много веса.

Ранее промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться 3 октября.

Напомним, что изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден", но был перенесен на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо рассказал о личной неприязни к украинцу и пообещал выбить из Ломаченко д***мо.