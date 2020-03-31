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31 марта • обновлено в 12:01
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Лопес поделился дерзкими планами на бой с Ломаченко

1.3т
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Американский боксер Теофимо Лопес с уверенностью заявил, что его поединок против украинца Василия Ломаченко не продлится все 12 раундов.

"Точно нет. И не думаю, что бой получится соревнованием в техническом мастерстве. То есть в какой-то момент я его просто перееду и забыкую. Посмотрим, умеет ли он держать удар", – цитирует слова Лопеса издание vRinge.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

Boxingnews

Он также отметил, что все еще хочет драться с украинским боксером, несмотря на перенос их боя, который был запланирован на 30 мая.

"Да, конечно же и дальше планирую драться с Ломаченко. И только после этого поднимусь в первый полусредний вес (до 63,5 кг). В последнем проведенном поединке против Ричарда Комми я легко сделал лимит веса, но до этого у меня был непростой 9-недельный тренировочный лагерь. Так что в случае чего могу и задержаться в дивизионе", – добавил американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок украинца с Лопесом должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

О возможности переноса поединка Ломаченко – Лопес впервые заговорил Боб Арум.

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Лопес" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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