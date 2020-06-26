Лопес ответил критикам, пообещав нокаутировать Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес пообещал нокаутировать украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

22-летний представитель США также бросил вызов всем критикам, которые не верят в его победу.

"Сейчас вы мне не верите, но мое время придет. Поверьте мне. Ломаченко будет первым, а затем все остальные. Все, о чем я говорю, потом делаю. Меня много чего мотивирует: семья, болельщики, критики. Все они меня мотивируют. Все говорили о Комми. И получили. Теперь все говорят о Ломаченко. Ну, посмотрите... С Хосе Рамиресом будет то же самое", – сказал Теофимо Лопес для Fighthype.com.

Как сообщал OBOZREVATEL. промоутер Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса Боб Арум назвал ориентировочную дату боя между боксерами.