Лопес отреагировал на травму Ломаченко в чемпионском бою

Михаил Морозов Бокс 11:40, 21.10.2020

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, сенсационно победивший Василия Ломаченко, прокомментировал информацию о травме украинца, заявив, что его не красят подобные оправдания.

В интервью на YouTube-канале First Take: Stephen A. Smith американец сказал, что у него тоже были повреждения перед боем. Он отметил, что в таких видах спорта, как бокс и смешанные единоборства, невозможно выйти на поединок и быть готовым на 100%.

"Люди должны понимать, что я тоже подходил к этому бою с травмой, но я не использовал это в качестве оправдания, потому что это часть спорта. Ты никогда не подходишь к поединку со стопроцентной готовностью. Бойцы смешанных единоборств могут это подтвердить. Я считаю, что боксер, которого считали номером один вне зависимости от весовой категории, после таких оправданий выглядит еще хуже", – заявил Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о травме Ломаченко в бою с Теофимо.

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