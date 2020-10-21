Лопес отреагировал на травму Ломаченко в чемпионском бою

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, сенсационно победивший Василия Ломаченко, прокомментировал информацию о травме украинца, заявив, что его не красят подобные оправдания.

В интервью на YouTube-канале First Take: Stephen A. Smith американец сказал, что у него тоже были повреждения перед боем. Он отметил, что в таких видах спорта, как бокс и смешанные единоборства, невозможно выйти на поединок и быть готовым на 100%.

"Люди должны понимать, что я тоже подходил к этому бою с травмой, но я не использовал это в качестве оправдания, потому что это часть спорта. Ты никогда не подходишь к поединку со стопроцентной готовностью. Бойцы смешанных единоборств могут это подтвердить. Я считаю, что боксер, которого считали номером один вне зависимости от весовой категории, после таких оправданий выглядит еще хуже", – заявил Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о травме Ломаченко в бою с Теофимо.