Лопес обматерил Ломаченко: спортивные итоги 22 декабря

Футболист донецкого "Шахтера" Ефим Конопля начал встречаться с бывшей девушкой защитника "Динамо" Дениса Попова, а лидер "горняков" Тайсон договорится об уходе из команды.

Кроме того, американец Теофимо Лопес жестко высказался в адрес Василия Ломаченко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 22 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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