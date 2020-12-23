Лопес обматерил Ломаченко: спортивные итоги 22 декабря
Футболист донецкого "Шахтера" Ефим Конопля начал встречаться с бывшей девушкой защитника "Динамо" Дениса Попова, а лидер "горняков" Тайсон договорится об уходе из команды.
Кроме того, американец Теофимо Лопес жестко высказался в адрес Василия Ломаченко.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 22 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Футболист "Шахтера" закрутил роман с экс-девушкой игрока "Динамо"
Лопес послал Ломаченко на три буквы после слов украинца о непроигрыше
Двумя ногами в голову в прыжке: финал чемпионата Бразилии закончился побоищем
Тайсон договорился о контракте с новым клубом и уходит из "Шахтера" – СМИ
Украинец Зинченко отдал потрясающий голевой пас в Кубке английской лиги. Видео
Усику предсказали провал против больших боксеров