Лопес о Ломаченко: мне нравится выбивать д***мо из таких бойцов

Американский боксер Теофимо Лопес, который является следующим соперником Василия Ломаченко, заявил, что хочет драться с лучшими боксерами по мнению фанатов.

"Нужно подраться с теми, кого фанаты считают лучшими, и побить их. Болельщики считают Ломаченко лучшим вне зависимости от весовой категории. Я не верю в это, я просто выйду в ринг и покажу это. Кто бы ни был следующим соперником, если он считает себя Богом и неприкасаемым, я выйду в ринг и заткну его", – цитирует слова Лопеса YouTube-канал vRinge Vision.

Он также отметил, что испытывает к Ломаченко личную неприязнь.

"Я просто люблю драться. И еще я люблю, когда люди думают, что их д***мо не воняет. Я люблю выбивать из них д***мо. Вы знаете, о ком я говорю. Благодаря своим достижениям он может быть таким, какой он есть. Но есть в этом чуваке то, что мне не нравится лично, и я хочу, чтобы об этом все услышали", – подытожил Теофимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум назвал конкретную дату поединка между Лопесом и Ломаченко, а WBC подтвердил, что их бой должен состояться в сентябре.