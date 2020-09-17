Лопес: мне не нужно было принимать бой с Ломаченко

Теофимо Лопес заявил, что ему не обязательно было принимать бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко.

Американский боксер отметил, что согласился на бой не из-за имени соперника, а из-за того, что стоит на кону.

"Мне не нужно было принимать этот бой. Понимаете, о чем я говорю? Мне не нужно было его принимать, но я хотел провести этот поединок. Я хотел сделать это не из-за человека, который будет мне противостоять, а из-за достижений, которые мне покорятся после него. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в легком весе", – цитирует слова Лопеса издание Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо раскрыл важную деталь контракта на бой с Ломаченко.