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10 января • обновлено в 13:36
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Лопес – Ломаченко: названы дата и место боя

1.4т
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Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что промоутер Боб Арум подтвердил организацию боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.

"Арум говорит, что поединок Ломаченко – Лопес пройдет в какой-то из дней мая. Он состоится или на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, или на Ближнем востоке. Одно известно точно: этот бой станет следующим для обеих боксеров", – написал Ким на своей странице в Twitter.

Ломаченко – Лопес

Ломаченко – Лопес

Boxing News 24

Напомним, что Лопес ранее рассказал о своем враждебном отношении к украинцу и заявил, что собирается нокаутировать его, поскольку не верит в объективность судейских оценок.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко угодил в скандал после размещения резонансного видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.

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Темы
WBA WBC WBO
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес Боб Арум
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