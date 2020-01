Лопес – Ломаченко: названы дата и место боя

Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что промоутер Боб Арум подтвердил организацию боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.

"Арум говорит, что поединок Ломаченко – Лопес пройдет в какой-то из дней мая. Он состоится или на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, или на Ближнем востоке. Одно известно точно: этот бой станет следующим для обеих боксеров", – написал Ким на своей странице в Twitter.

