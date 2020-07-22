Лопес к Ломаченко: принеси мне мои пояса

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес дерзко обратился к украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).

Американец в резкой манере потребовал принести ему чемпионский пояс.

"Эй, Лома, ты где? Я возле Мэдисон-сквер-гарден, и я хочу тебя тоже здесь увидеть. Фанаты ждут, я жду. Принеси мои пояса. Это то, что мне нужно", – сказал Лопес в Instagram-сторис.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Теофимо Лопеса заявил, что украинцу придет конец, когда он пропустит от сына боковой удар.

Ранее Лопес показал часть своей подготовки к объединительному поединку с Ломаченко.

Всемирный боксерский совет (WBC) уже подтвердил, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Ломаченко – Лопес состоится в сентябре.