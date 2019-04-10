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Ломаченко выиграл у Кроллы дуэль взглядов

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Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO, обладатель престижного пояса по версии журнала The Ring украинский легковес Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел дуэль взглядов с обязательным претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Наш соотечественник уверенно стал лицом к лицу с британцем и вторым отвел взгляд от соперника. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

t.me/TeamLomachenko

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

t.me/TeamLomachenko

Ломаченко - Кролла

Ломаченко - Кролла

t.me/TeamLomachenko

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Ранее украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Анатолий ЛомаченкоВасилий ЛомаченкоЭнтони Кролла
Место
СШАЛос-Анджелес
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