Ломаченко выиграл у Кроллы дуэль взглядов

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO, обладатель престижного пояса по версии журнала The Ring украинский легковес Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел дуэль взглядов с обязательным претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).
Наш соотечественник уверенно стал лицом к лицу с британцем и вторым отвел взгляд от соперника. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Напомним, что бой Ломаченко - Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.
Ломаченко - Кролла
t.me/TeamLomachenko
Ломаченко - Кролла
t.me/TeamLomachenko
Ломаченко - Кролла
t.me/TeamLomachenko
Ранее украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.
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