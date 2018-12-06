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Ломаченко выиграл дуэль взглядов у Педрасы

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Василий Ломаченко 8 декабря выйдет в ринг против пуэрториканца Хосе Педрасы. Перед поединком в Нью-Йорке состоялась традиционная дуэль взглядов.

Украинский боксер был настроен решительно и не собирался проигрывать. В итоге чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) не смог выдержать обстановку и отвел взгляд.

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Напомним, что накануне боя Ломаченко провел открытую тренировку в США, вызвав небывалый ажиотаж у собравшихся болельщиков. Соперник нашего боксера рассказал, за счет чего собирается победить 8 декабря.

Ломаченко выиграл дуэль взглядов у Педрасы

instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Василий Ломаченко признался, что очень испугался потери одного из своих коронных ударов из-за повреждения во время последнего поединка против Хорхе Линареса.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
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