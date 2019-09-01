Ломаченко выбил дверь вместе с огромным охранником перед боем с Кэмпбеллом

Перед начало поединка между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом с украинским чемпионом произошел курьезный эпизод.

Василий так торопился выйти в ринг, что не заметил у себя на пути огромного охранника и буквально снес его вместе с дверью.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить целеустремленность нашего знаменитого соотечественника.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл за три чемпионских пояса (WBA, WBO и WBC) прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя.

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