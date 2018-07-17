Ломаченко всех надул: названа дата возвращения украинца в ринг

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) продолжает восстанавливаться после перенесенной на правом плече операции.

Крути педали,чтобы не дали 🚵🏼‍♂️ Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 17 Июл 2018 в 1:02 PDT

Ранее Лома взволновал всех сообщением о бое уже 25 августа. Напомним, хирургическое вмешательство украинец перенес в конце мая.

Менеджер Васи Эгис Климас внес ясность в происходящее.

"Василий написал, что возвращается 25 августа, но он ведь не написал, что будет боксировать в этот день, правда? Возможно, он возвращается в США 25 августа. Восстановление проходит очень хорошо. Он уже отрабатывает бой с тенью. Думаю, доктор будет очень злиться, когда узнает об этом. Вася уже делает кое-какую работу, но не слишком нагружает плечо. Он посещает реабилитационный центр, где над его плечом работают специалисты. Я думаю, что мы увидим его в августе - сентябре в подготовке к следующему бою", - приводит слова Климаса Boxingscene.

Ориентировочной датой следующего выхода в ринг украинца Климас назвал начало декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван следующий соперник Ломаченко.