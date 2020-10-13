Ломаченко впервые рассказал о конфликте с отцом Лопеса

Украинец Василий Ломаченко впервые рассказал о том, как зародился его конфликт с отцом Теофимо Лопеса.

В документальном фильме о предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, который вышел на YouTube-канале Top Rank Boxing, наш соотечественник заявил, что Теофимо Лопес-старший подошел к нему в отеле, находясь в состоянии небольшого опьянения. Между ними завязался не самый приятный разговор, в результате чего друзья американца увели его с места событий.

"Мне кажется, он был немного пьян. Он начал говорить о своем сыне. Ему не понравилась моя реакция. Отец Лопеса сказал: "Мой сын уничтожит и съест тебя". Он подошел слишком близко, поэтому его друзьям пришлось забрать его и уйти. Я думаю, что это было очень глупо. Ты взрослый человек, ты отец. Что ты делаешь? Конечно, когда я буду драться с Теофимо, я буду помнить действия его отца", – рассказал Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Василием и Теофимо состоится в субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Букмекеры назвали фаворита боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.