Ломаченко впервые признался, что чувствовал после поражения от Лопеса

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 12 КО) признался, что был просто подавлен после боя с американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), в котором проиграл все чемпионские пояса.

По словам Василия он не хотел ни с кем общаться, давать интервью, и вообще комментировать поединок. Об этом спортсмен заявил в интервью своему официальному каналу на YouTube.

"Было досадно, грустно, тоскливо, неприятно. Не хотелось ни о чем разговаривать. Ни с кем. Совершил ли ошибку, что не перенес бой? Нет. Прошел уже месяц, но то, во что я верю, подкрепило меня еще сильнее. Я хотел бы, чтобы состоялся реванш. Если он состоится, то это будет точка в моей карьере. Либо я проиграю, и это будет точка в карьере, либо верну все пояса, достигну цели и буду двигаться дальше", – сказал Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко объяснил, почему не согласился на перенос поединка против Теофимо Лопеса, несмотря на травму плеча. Также украинец обвинил судей в предвзятости.