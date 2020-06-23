Ломаченко впервые показал уникальное видео своего боя

Максим Богданов Бокс 21:53, 23.06.2020 Обновлено: 21:53, 23.06.2020

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) у себя в Telegram-канале выложил неопубликованное ранее видео с одного из своих детских боев.

В ролике заметно, что украинский боксер уже тогда умел оказывать давление на соперника. Маленький Лома легко рвал дистанцию, осыпая оппонента градом ударов.

Примечательно, что судьей в поединке выступал отец Василия - Анатолий Ломаченко. Встреча завершилась вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом запланирован на 19 сентября.

Изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден". Из-за коронавируса он был перенесен на определенный срок.

Американский боксер заявил, что откажется от боя, если на нем не будут присутствовать зрители, а также признался, что испытывает личную неприязнь по отношению к украинцу, и пообещал отбить ему голову.

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