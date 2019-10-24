Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко продолжает возглавлять рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

В десятке лучших также присутствует еще один украинец Александр Усик, который сохранил за собой пятую строчку.

Украинцы в рейтингах The Ring в своих весовых категориях:

полутяжелый вес: Александр Гвоздик – 1-е место;

средний вес: Сергей Деревянченко – 6-е место;

второй легкий вес: Виктор Постол – 5-е место;

наилегчайший вес: Артем Далакян – 3-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет объявил о присвоении Василию Ломаченко звания "особого" чемпиона (Franchise Champion) WBC.

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