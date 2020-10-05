Ломаченко вновь не вписался в лимит веса во время подготовки к бою с Лопесом

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко (14-1, 10 KO) превысил почти на три килограмма лимит легкого веса за 14 дней до боя с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 KO).

Боксеры, которые 17 октября поспорят за звание абсолютного чемпиона мира, прошли повторное взвешивание в ходе подготовки к поединку. Как информирует BoxingScene, наш соотечественник показал на весах 141,4 фунта (64 кг), а его оппонент – 142,4 (64,5 кг). При этом стоит отметить, что в легкой весовой категории бойцы не должны весить больше 135 фунтов (61,23 кг).

Отметим, что еще неделю назад вес Ломаченко составлял 65,65 кг, а Лопеса – 67,92 кг. Если боксерам не удастся вписаться в лимит во время финального взвешивания за два дня до боя, он будет объявлен нетитульным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес накануне боя с Василием Ломаченко заявил, что ему комфортно быть аутсайдером поединка, так как это принесет ему больше денег.