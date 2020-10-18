Ломаченко упал на 18 пунктов в рейтинге лучших боксеров мира

Известный статистический сайт BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Бывший чемпион мира в легком весе по версиям WBC Franchise, WBA и WBO Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу опустился с 9-й на 27-ю строчку.

Лучшее место в рейтинге среди представителей Украины теперь занимает супертяжеловес Александр Усик (17-е).

Возглавляет список мексиканец Сауль Альварес. Представитель Великобритании Тайсон Фьюри расположился на втором месте. Тройку лучших замыкает Эррол Спенс (США).

Рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) BoxRec

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес состоялся на арене MGM Grand и завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.