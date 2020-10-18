Ломаченко упал на 18 пунктов в рейтинге лучших боксеров мира

Известный статистический сайт BoxRec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Бывший чемпион мира в легком весе по версиям WBC Franchise, WBA и WBO Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу опустился с 9-й на 27-ю строчку.

Лучшее место в рейтинге среди представителей Украины теперь занимает супертяжеловес Александр Усик (17-е).

Возглавляет список мексиканец Сауль Альварес. Представитель Великобритании Тайсон Фьюри расположился на втором месте. Тройку лучших замыкает Эррол Спенс (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес состоялся на арене MGM Grand и завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.