Ломаченко уничтожил Беринчика одной рукой: в сети показали видео

Александр Чеканов Бокс 16:59, 16.04.2020

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко и другой представитель нашей страны в легком весе Денис Беринчик во время выступления в любителях часто проводили подготовку вместе.

Боксеры тренировались под руководством Анатолия Ломаченко. Спортсмены нередко спарринговали друг с другом. На странице Time Boxing UA в социальной сети Instagram было опубликовано архивное видео одного из таких "боев".

Беринчик с Василием Ломаченко
Instagram Дениса Беринчика

Ломаченко превосходил Денис по всем параметрам. При этом Василий практически не включал свою ударную левую руку. Несколько раз Беринчик пытался прижать соотечественника к канатам, но тот за счет взрывных движений спокойно уходил из-под прессинга.

Предлагаем вашему вниманию видео спарринга Ломаченко – Беринчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Александр Беспутин откровенно рассказал о работе с Василием и Анатолием Ломаченко.

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