"Ломаченко - украинец!" Американский ведущий поставил на место "любителей СССР"

Знаменитый американский спортивный ведущий Джо Роган в эфире в эфире своего подкаста The Joe Rogan Experience исправил тех, кто считал что Россия и Украина это одно целое. Кроме того, Роган сакцентировал внимание на том, что Ломаченко является именно украинцем.

"Я должен это озвучить, но Ломаченко из Украины. Это рядом с Россией? Нет! Это как сказать - Канада, это Америка", - заявил Роган.

Напомним, что Василий Ломаченко был признан боксером 2017 года по версиям одного из старейших боксерских сайтов мира Fightnews.com, авторитетного боксерского журнала The Ring а также по версии ассоциации Ring 8.