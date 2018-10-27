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Ломаченко удивил признанием: спортивные итоги 26 октября

2.8тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко сделал неожиданное заявление о чемпионском бое с Хосе Педрасой, а футболист "Динамо" Томаш Кендзера забил невероятной красоты гол в Лиге Европы. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницу, 26 октября.

Кроме того, в мировом футболе вспыхнул громкий скандал. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига Европы
Персона
Василий Ломаченко
Объект
ФК Динамо Киев
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