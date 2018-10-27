Ломаченко удивил признанием: спортивные итоги 26 октября

Украинский чемпион Василий Ломаченко сделал неожиданное заявление о чемпионском бое с Хосе Педрасой, а футболист "Динамо" Томаш Кендзера забил невероятной красоты гол в Лиге Европы. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницу, 26 октября.

Кроме того, в мировом футболе вспыхнул громкий скандал. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

''Я забыл'': Ломаченко сделал откровенно признание о чемпионском бое

''Должен был'': лидер "Динамо" высказался о партнере по команде

В мировом футболе вспыхнул громкий скандал: стали известны подробности

Футболист "Динамо" забил космический гол в Лиге Европы: видео шедевра

''Мои дети заслуживают свободы'': чемпион мира унизил Россию

Бойня в Керчи: арестованный Кокорин отметился мерзким высказыванием

Испанская лига выпустила трогательный ролик про Украину