Ломаченко удивил признанием: спортивные итоги 26 октября

Украинский чемпион Василий Ломаченко сделал неожиданное заявление о чемпионском бое с Хосе Педрасой, а футболист "Динамо" Томаш Кендзера забил невероятной красоты гол в Лиге Европы. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницу, 26 октября.
Кроме того, в мировом футболе вспыхнул громкий скандал. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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