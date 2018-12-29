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Ломаченко трогательно поздравил отца с победой в престижной номинации

2.3тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил своего отца и тренера Анатолия с победой в престижной номинации – Лучший тренер года по версии The Ring.

На своей странице в Instagram чемпион мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) опубликовал пост благодарности своему наставнику.

"Человек за канатами. Человек, который стоит за всем этим. Человек, который был со мной на каждом шагу пути. Мой отец – лучший тренер 2018 года по версии The Ring. Спасибо", – поздравил отца Василий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Ломаченко также готовил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева. Украинец по очкам выиграл поединок в Москве.

Также Ломаченко-старший признан тренером года в боксе в 2018 году по версии знаменитого американского портала Sports Illustrated.

Персоны
Анатолий ЛомаченкоВасилий Ломаченко
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