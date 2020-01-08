Ломаченко стал лучшим боксером мира

Авторитетный американский телеканал ESPN составил список лучших боксеров мира в возрасте 30-40+ лет, который возглавил украинец Василий Ломаченко.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)

34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)

37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)

38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)

39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)

40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Новости В сенсационном бою с нокаутом определился соперник Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Василий Ломаченко завоевал три чемпионских пояса в легком весе (WBC, WBA, WBO), победив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла.

18 сентября Василий подписал новое 4-летнее соглашение с промоутерской компанией Top Rank.

24 октября Всемирный боксерский совет объявил о присвоении Ломаченко звания "особого" чемпиона (Franchise Champion) WBC.

В декабре позапрошлого года Лома возглавил рейтинг авторитетного спортивного журнала Sports Illustrated лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

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