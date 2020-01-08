Ломаченко стал лучшим боксером мира

Авторитетный американский телеканал ESPN составил список лучших боксеров мира в возрасте 30-40+ лет, который возглавил украинец Василий Ломаченко.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)
32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)
33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)
34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)
35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)
36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)
37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)
38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)
39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)
40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Василий Ломаченко завоевал три чемпионских пояса в легком весе (WBC, WBA, WBO), победив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла.
18 сентября Василий подписал новое 4-летнее соглашение с промоутерской компанией Top Rank.
24 октября Всемирный боксерский совет объявил о присвоении Ломаченко звания "особого" чемпиона (Franchise Champion) WBC.
В декабре позапрошлого года Лома возглавил рейтинг авторитетного спортивного журнала Sports Illustrated лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
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