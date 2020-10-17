Ломаченко совершил неожиданный поступок и победил Лопеса на дуэли взглядов. Видео

Чемпион мира в легком весе WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) Василий Ломаченко едва не снес ограждение во время традиционной дуэли взглядов с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

После того, как боксеры прошли финальную церемонию взвешивания (у обоих весы показали 61,2 кг), украинец наплевал на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, перемахнул через ленточку и вплотную приблизился к американцу. Стоя лицом к лицу, Лопес не смог выдержать взгляд нашего соотечественника и первым отвел взгляд.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Ломаченко – Лопес за титул абсолютного чемпиона в легком весе состоится в ночь на 18 октября и будет показан по MEGOGO.

Ранее Лопес заявил, что поставит деньги на то, что ему удастся нокаутировать Василия Ломаченко до окончания третьего раунда их поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.