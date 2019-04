Ломаченко сломал руку - СМИ

Журналистка Top Rank Кристина Пончер, которая брала интервью у Василия Ломаченко сразу после боя, заявила, что украинец получил перелом.

Шокирующую информацию репортер написала у себя в Twitter. Информации американки, чемпион сломал руку во время нокаута Кроллы.

Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla