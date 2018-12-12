Ломаченко сказал, с кем собирается драться в ближайшем бою

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко признался, что хотел бы свой ближайший бой провести с Джервонтой Дэвисом. Украинский боксер заявил, что его интересуют большие поединки, но вес в этом вопросе – второстепенный.

"Хочу в 2019 году объединить все титулы в легком весе и провести бои с парнями, которые слишком много говорят. я имею в виду Джервонту Дэвиса. Где будет бой - в легком весе или полулегком? Это не имеет значения для меня. Посмотрим, как все будет происходить. Другой поединок, который может состояться – против чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе Мигеля Берчельта, который говорил о желании подняться в легкий вес", - цитирует Ломаченко BoxingTalk.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, Ломаченко побил Хосе Педрасу, победив единогласным решением судей. В 11-м раунде Василий дважды отправлял пуэрториканца в нокдаун.

Кроме того, OBOZREVATEL сообщал, что в этой встрече произошел уникальный эпизод.

В апреле Дэвис (20-0, 19 KO) завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).