Ломаченко сказал, что самое важное при коронавирусе

Чемпион WBА и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил, в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике.

"У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?" – заявил Ломаченко.

Напомним, что ранее Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом. Александр Алиев, в свою очередь, заявил, что новости о многочисленных смертях от этой болезни в Италии являются фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик призвал для борьбы с коронавирусом "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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