Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу: спортивные итоги 18 октября

Александр Чеканов Бокс 09:18, 19.10.2020

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира, а украинский футболист Анатолий Романченко провел несколько минут в матче вместо голкипера.

Кроме того, украинский боксер Иван Редкач показал, сколько заработал на поражении Ломаченко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 18 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу и не стал абсолютным чемпионом мира

Редкач показал, сколько заработал на поражении Ломаченко

Украинский полузащитник провел матч в воротах вместо голкипера, совершив несколько сейвов. Видео

Шуфрич заявил о "позоре всей Украины" после поражения Ломаченко

Садовый – Василию Ломаченко: когда отворачиваешься от Украины, она отворачивается от тебя

Вот так мечты ломают, бл***. П**рилы, с*ка, – знаменитый российский боксер о поражении Ломаченко

Ломаченко обратился к болельщикам после поражения от Лопеса

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