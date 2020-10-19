Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу: спортивные итоги 18 октября
Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира, а украинский футболист Анатолий Романченко провел несколько минут в матче вместо голкипера.
Кроме того, украинский боксер Иван Редкач показал, сколько заработал на поражении Ломаченко.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 18 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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