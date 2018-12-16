Ломаченко сделали ''невероятное предложение''

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) готов заплатить украинскому чемпиону WBA Super, WBO в лёгком весе Василию Ломаченко за бой с обязательным претендентом из Британии Энтони Кроллой.

Эдди Хирн утверждает, что его цель — довести дело до промоутерских торгов и перебить ставку промоутера украинца Боба Арума (Top Rank Promotions). Задача Хирна — сделать бой с участием Ломаченко на онлайн-стримминге DAZN, с которым он сотрудничает.

"Для них же лучше, если они будут воспринимать мои слова всерьёз. Я уже сделал им невероятное предложение, отправил его Аруму и менеджеру украинца Эгису Климасу. Размер моего предложения в два раза превышает крупнейший гонорар в карьере Ломаченко. И я предлагаю им бой в США. Ответа я, правда, так и не получил", - цитирует Хирна Vringe.com.

По словам промоутера, он готов отпустить Кроллу драться с Ломаченко на телеканале ESPN, с которым сотрудничает Арум. Единственное условие — хороший гонорар для своего бойца.

Ранее главным претендентом на бой с Ломаченко называли победителя схватки за вакантный титул IBF между Исой Чаниевым (13-1, 6 КО) из России и Ричардом Комми (27-2, 24 КО) из Ганы. Бой Комми vs Чаниев состоится 2 февраля в Фриско (штат Техас, США) в андеркарте боя Ковалёв vs Альварес II.

В ночь с 8 на 9 декабря Ломаченко провел бой с Хосе Педрасой. Поединок в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, завершился победой украинца единогласным решением судей. В 11-м раунде Василий дважды отправлял пуэрториканца в нокдаун.

Кроме того, OBOZREVATEL сообщал, что в этой встрече произошел уникальный эпизод.

Накануне стали известны фамилии потенциальных соперников Василия, а также дата его ближайшего боя.