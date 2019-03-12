Ломаченко сделал заявление о своем будущем

Украинский легковес Василий Ломаченко поделился планами на ближайшее будущее. По словам чемпиона мира WBO и WBA, у него намного больше перспектив именно в нынешнем весе.
"Сейчас я легковес, выступаю в этой весовой категории. Насколько мне здесь комфортно? Скажем так, это не мой вес. Но именно здесь у меня есть шанс стать абсолютным чемпионом мира. И это моя цель", - сказал Ломаченко на пресс-конференции перед предстоящим поединком против британца Энтони Кроллы.
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy
Тем не менее, наш чемпион не исключает, что может вернуться в более комфортную для себя весовую категорию.
"Что будет после того, как я завоюю все 4 титула в дивизионе? Я точно не знаю. Возможно, вернусь во второй полулегкий дивизион (до 59 кг) и стану в нем двукратным чемпионом мира", - заявил Василий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следующий поединок украинца Василия Ломаченко пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе.
Соперником чемпиона мира WBA и WBO станет обязательный претендент британец Энтони Кролла.
Василий планировал провести объединительный бой против чемпиона IBF Ричарда Комми, однако в последнем поединке ганец получил травму и не успеет восстановиться к запланированной дате боя.
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