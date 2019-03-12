Ломаченко сделал заявление о своем будущем

Украинский легковес Василий Ломаченко поделился планами на ближайшее будущее. По словам чемпиона мира WBO и WBA, у него намного больше перспектив именно в нынешнем весе.

"Сейчас я легковес, выступаю в этой весовой категории. Насколько мне здесь комфортно? Скажем так, это не мой вес. Но именно здесь у меня есть шанс стать абсолютным чемпионом мира. И это моя цель", - сказал Ломаченко на пресс-конференции перед предстоящим поединком против британца Энтони Кроллы.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Тем не менее, наш чемпион не исключает, что может вернуться в более комфортную для себя весовую категорию.

"Что будет после того, как я завоюю все 4 титула в дивизионе? Я точно не знаю. Возможно, вернусь во второй полулегкий дивизион (до 59 кг) и стану в нем двукратным чемпионом мира", - заявил Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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